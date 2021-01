El director, Tim Story revive una de las rivalidades más queridas de la historia cuando Jerry se muda al mejor hotel de la ciudad de Nueva York para «la boda del siglo», lo que obliga al desesperado planificador del evento a contratar a Tom para deshacerse de el en la película » Tom & Jerry.» La subsiguiente batalla del gato y el ratón amenaza con destruir su carrera, la boda y posiblemente el hotel en sí. Pero pronto, surge un problema aún mayor: un miembro del personal diabólicamente ambicioso que conspira contra los tres.

La nueva aventura en la pantalla grande de Tom y Jerry abre nuevos caminos para los personajes icónicos y los obliga a hacer lo impensable en una asombrosa combinación de animación clásica y acción en vivo.

“Tom and Jerry” presenta a Chloë Grace Moretz (“Neighbors 2: Sorority Rising,” “The Addams Family”), Michael Peña (“Cesar Chavez,” “American Hustle,” “Ant-Man”), Colin Jost (“How to be Single,” “Saturday Night Live”), Rob Delaney (“Deadpool 2,” “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”), Pallavi Sharda (“Lion”), Jordan Bolger (“Peaky Blinders”), Patsy Ferran (“Darkest Hour”),Nicky Jam (TV’s “Nicky Jam: El Ganador”), Bobby Cannavale (“The Irishman,” “Ant-Man and the Wasp”), Lil Rel Howery (upcoming “Judas and the Black Messiah,” “The Angry Birds Movie 2”), and Ken Jeong (“Crazy Rich Asians,” “The Hangover,” “Transformers: Dark of the Moon”).

Director: Tim Story (“Fantastic Four,” “Think Like a Man,” “Barbershop”)

Productores: Chris DeFaria (“The LEGO Movie 2,” “Ready Player One,” “Gravity”)

Escritor: Kevin Costello, basado en personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera.

Compositor: Christopher Lennertz.