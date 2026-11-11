“Water for Elephants” lleva romance y espectáculo circense a Costa Mesa

El musical basado en la novela de Sara Gruen llega a Segerstrom Center for the Arts con una historia de amor, pérdida y segundas oportunidades ambientada en un circo itinerante.

La cartelera cultural de Orange County recibe esta semana a “Water for Elephants”, el musical que combina una historia romántica con el lenguaje visual y físico del circo. La producción inició su temporada en Segerstrom Hall el martes 10 de noviembre y permanecerá en Costa Mesa hasta el domingo 22 de noviembre.

Basada en la novela de Sara Gruen, la historia sigue a un joven que, después de sufrir pérdidas decisivas, sube a un tren en movimiento y termina incorporándose a un circo itinerante. Allí encuentra una comunidad inesperada y una relación que transformará su vida.

El relato se presenta desde la perspectiva del protagonista en su vejez. Esa mirada conecta la aventura juvenil con la memoria y con la posibilidad de comenzar de nuevo en distintos momentos de la vida.

La puesta reúne teatro musical y destrezas circenses, con un elenco que integra interpretación, movimiento y acrobacias. La producción cuenta con libreto de Rick Elice, música y letras de PigPen Theatre Co. y dirección original de Jessica Stone.

La programación de Costa Mesa contempla funciones entre semana y presentaciones dobles durante los fines de semana. El recinto está ubicado en 600 Town Center Drive, dentro del complejo Segerstrom Center for the Arts.

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y veinte minutos, incluido un intermedio, de acuerdo con la página de Broadway at Segerstrom.

Aunque su ambientación circense puede llamar la atención de públicos de distintas edades, el teatro advierte que la historia aborda temas como violencia doméstica, crueldad animal y muerte. La puesta también utiliza humo teatral, luces intermitentes y sonidos de disparos.

Los horarios completos y la disponibilidad de entradas pueden consultarse en los canales oficiales del teatro y de Broadway at Segerstrom.