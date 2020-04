MENLO PARK, CA (30 de marzo de 2020)—WelbeHealth, operador de tres programas PACE en California, ha realizado importantes ajustes a su modelo clínico y operacional para proteger la salud y el bienestar de sus participantes ante la pandemia del COVID-19 que se propaga rápidamente, incluyendo la adopción de un modelo remoto de cuidados en el hogar para la vulnerable población de personas de la tercera edad.

El programa de cuidados integrales para personas mayores “PACE” (Program of All-Inclusive Care for the Elderly) es un antiguo programa de Medicare y Medicaid que proporciona amplios servicios médicos y sociales. Estos servicios permiten que los adultos mayores puedan vivir en la comunidad en lugar de una residencia de ancianos u otro centro de cuidados. Desde 2019, WelbeHealth se ha convertido en uno de los operadores de PACE de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, ofreciendo Stockton PACE en el área metropolitana de Stockton-Modesto, Pacific PACE en la región de Pasadena, Glendale y Burbank, y LA Coast PACE en el área metropolitana de Long Beach.

La compañía ha estado preparada para operar durante una pandemia desde mucho antes de la aparición del COVID-19. Tanto el equipo clínico como el equipo directivo de WelbeHealth han trabajado arduamente en las últimas semanas para implementar su programa de preparación para emergencias, incluyendo el lanzamiento de sus Sistemas de Respuesta ante Incidentes durante la Pandemia. Estos sistemas incluyen una cadena de mando bien definida y roles y responsabilidades específicamente relacionados con la pandemia, garantizando una clara comunicación y permitiendo la continuidad de los cuidados de alta calidad para los participantes de PACE.

En el modelo tradicional de PACE, la mayoría de los participantes visita un centro diurno dos o tres veces por semana. Tras la aparición del coronavirus, se han implementado importantes cambios en los programas PACE de WelbeHealth para proteger la salud de los ancianos vulnerables. Desde el 16 de marzo, los participantes han estado recibiendo casi todos sus cuidados remotamente, en sus propios hogares. Además de la atención médica, los programas también continúan brindando servicios esenciales para las personas de la tercera edad en base a sus necesidades individuales, incluyendo preparación y entrega de alimentos, entrega de medicamentos y asistencia para la higiene personal.

“Estoy sumamente orgulloso de la creatividad y dedicación de nuestro equipo para garantizar que nuestros ancianos sigan recibiendo una atención excepcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, comentó Matt Patterson, MD, Presidente de WelbeHealth.

Para facilitar la provisión de cuidados en el hogar de los participantes, WelbeHealth ha distribuido más de 200 tablets 4G LTE “WelbeHealthLink” con hardware y software específicamente diseñados para ser utilizados por personas de la tercera edad. Los equipos de cuidados de WelbeHealth utilizan las tablets para mantener frecuentes comunicaciones por video con los participantes en sus hogares, realizando cientos de llamadas por día para gestionar las necesidades médicas y las inquietudes de las personas mayores y para completar verificaciones de salud social y del comportamiento. Las tablets también contienen juegos y entretenimiento para que las personas mayores puedan disfrutar a lo largo del día.

Con el apoyo permanente del personal directivo y el gran esfuerzo de los miembros del equipo clínico, WelbeHealth ha logrado pasar al modelo de cuidados remotos muy rápidamente. En Stockton PACE, el equipo reunió y entregó equipos de protección y kits de suministros a todos los empleados, preparó y entregó cientos de tablets WelbeHealthLink y termómetros a todos sus participantes, e identificó necesidades y entregó alimentos y suministros a los ancianos en sus hogares — todo en cuestión de días. En Pacific PACE, un participante nuevo reflexionó: “Pacific PACE no es solo un cambio de médico o plan de salud; para mí, es un cambio de vida. Estoy sumamente agradecido con todos los que hacen que esto sea posible”.

Además de pasar al modelo de cuidados remotos, la compañía ha tomado muchas otras medidas para proteger a sus participantes y cuidadores durante la pandemia. Desde el 16 de marzo, se les ha exigido a todos los miembros del equipo que no salgan y trabajen desde sus casas salvo que sean asignados a una tarea específica por el equipo de respuesta ante emergencias. WelbeHealth también está trabajando en estrecha colaboración con funcionarios de salud locales, estatales y federales para garantizar la disponibilidad de los recursos apropiados para el cuidado de los participantes. Esto incluye estar preparados para hacerles la prueba del COVID-19 a los participantes y cuidadores que lo necesiten.

“Mis colegas y yo elegimos trabajar en el sector de la atención médica por vocación — por el deseo de servir y ayudar a los demás cuando más lo necesitan”, escribió Si France, MD, Director Ejecutivo de WelbeHealth, en una carta dirigida a los participantes y sus familias. “Les aseguro que nuestro equipo continuará esforzándose al máximo por hacer lo correcto y proteger a nuestros ancianos durante estos tiempos tan críticos”.

Acerca de WelbeHealth

En WelbeHealth, nuestra misión es lograr que nuestros ancianos más vulnerables puedan desarrollar su máximo potencial demostrándoles amor y empatía. Lo hacemos a través de PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly), un modelo integral de cuidados médicos y sociales con una trayectoria de décadas de mejoras en calidad de vida, expectativa de vida y empoderamiento personal de nuestros delicados ancianos. Como parte de nuestros programas PACE, la mayoría de los participantes puede vivir en forma segura e independiente en sus propios hogares y comunidades en lugar de recibir cuidados en una residencia de ancianos. WelbeHealth opera tres programas PACE en California, y tiene planes de expandirse a comunidades marginadas. Para obtener más información, visite welbehealth.com.