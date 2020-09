La Mujer Maravilla saldrá de la ficción temporalmente y se pondrá al frente de la lucha contra el coronavirus. Al menos así lo hará su nueva película, Wonder Woman 1984, que se unió a Xbox para lanzar una consola de videojuegos de oro que servirá para ayudar a una fundación con la intención de aminorar el impacto del Covid-19. Aaron Greenberg, director general de marketing de Microsoft, que se trata de modelos inspirados en la icónica armadura y los atuendos que usa la poderosa protagonista femenina de la película que se estrena el próximo 2 de octubre. Xbox One X de Wonder Woman Golden Armor, como se llama la creación, es única en su tipo y contiene hojas de oro de 24 quilates. Fue hecha completamente a mano y cuenta con un sofisticado escudo de águila dorada y el logo de Wonder Woman 1984 impreso en 3D que descansa sobre ella.

Esta consola dorada se subastará y todas las ganancias se destinarán a Together for Her, una iniciativa lanzada por Charlize Theron Africa Outreach Project, la organización humanitaria líder CARE y la Entertainment Industry Foundation para solidarizarse con las mujeres y niñas de todo el mundo, desplegando fondos y apoyando la respuesta global contra la violencia doméstica durante la pandemia del coronavirus.

Todavía no se anunció cómo será la subasta ni cuál es su precio inicial. Además, Microsoft hará dos lanzamientos más inspirados en la heroína: Xbox One X de Barbara Minerva y Xbox One X de Wonder Woman Lasso of Truth. Esta última se sorteará mediante Twitter, sólo resta dar me gusta y retuitear el siguiente posteo.