La actriz Yalitza Aparicio será parte de la conducción de la próxima entrega de los Latin Grammy. La oaxaqueña estará compartiendo escenario con la también actriz Ana Brenda Contreras y el cantante Carlos Rivera. La 21 entrega anual de los premios se llevarán a cabo la noche del próximo jueves 19 de noviembre. De acuerdo a medios nacionales la ceremonia de los Latin Grammy, cuyo tema este año es «La música nos humaniza», se producirá desde distintas ciudades alrededor del mundo y tendrá como sede Miami. Se transmitirá en vivo por Univisión, con retransmisiones por TNT y el Canal 5 de Televisa. La actriz Yalitza Aparicio no tardó en usar sus redes sociales para darle la noticia a sus seguidores y mostrar su alegría. «Cuando me llego la noticia alguien me dijo; ‘Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila’. «Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY. Nos vemos el 19 de Noviembre.