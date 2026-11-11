Yami Safdie presenta “Bienvenida de Soltera”, un proyecto sobre las rupturas y el amor propio

por | Nov 11, 2026 | Música , Portada |

La cantante argentina prepara un nuevo lanzamiento que reúne ocho canciones y una colaboración con Maluma. El proyecto explora diferentes formas de atravesar una separación y recuperar la independencia emocional.

Yami Safdie se prepara para mostrar una nueva faceta de su propuesta musical con “Bienvenida de Soltera”, cuyo lanzamiento está programado para el jueves 12 de noviembre. La fecha aparece confirmada en la ficha de preventa de Apple Music, donde el proyecto figura bajo Warner Music Latina.

El nuevo trabajo reúne ocho canciones. Entre ellas se encuentra “Felicidades”, con la participación de Maluma, además de “Milica”, “Mariana”, “Yami”, “Marcela”, “Carolina”, “Mav” y “Alina”, según el listado publicado por la plataforma musical Trama Sonora.

El concepto se concentra en las emociones que pueden aparecer después del final de una relación. En lugar de abordar la soltería únicamente desde la tristeza, la artista propone también una mirada vinculada con la autonomía, la amistad y el reencuentro personal.

La cobertura publicada el 10 de noviembre describe un proyecto que incorpora un tono más irónico y descontracturado dentro de su repertorio. Esa perspectiva mantiene el componente sentimental de sus canciones, pero abre espacio para hablar de decisiones personales y de la posibilidad de construir bienestar fuera de una pareja.

La colaboración con Maluma forma parte de ese recorrido. “Felicidades” se integra a un conjunto de canciones que presenta distintas voces y situaciones alrededor de los vínculos amorosos.

La semana del lanzamiento también coincide con su participación en la programación musical anunciada para los Latin Grammy, donde aparece entre los artistas confirmados por la Academia Latina de la Grabación.

Para sus seguidores, el 12 de noviembre marcará la oportunidad de escuchar el proyecto completo y conocer cómo se conectan sus ocho canciones dentro de esta nueva etapa artística.