Yurisan Cordero, líder del show más visto de la televisión hispana en EEUU, presenta “La virtud del proceso”

La productora ejecutiva de “Primer Impacto”, de Univision, ha escrito un poderoso texto donde revela sus experiencias de vida tras superar la enfermedad mental de su madre, dos separaciones y conocer a su padre siendo adulta.



Miami, 23 de noviembre de 2021



Yurisan Cordero, productora ejecutiva de “Primer Impacto”, el show de mayor rating de Univision, y nominada tres veces al premio EMMY, lanzó su primer libro “La virtud del proceso”, un poderoso texto donde desnuda su alma y revela por primera vez las experiencias de vida que han marcado su proceso de sanación y que la han catapultado como una mujer de impacto.



En “La virtud del proceso”, Yuri lleva de la mano al lector a descubrir aquel 28 de enero de 2014, cuando el médico le confirmó que padecía de cáncer de mama. A pesar de ser una mujer determinada en la vida, que pensaba que había superado la enfermedad mental de su madre y dos separaciones, no había sentido nunca que perdía las esperanza, hasta ese día.

A través de emotivas escenas donde narra en detalle sus experiencias personales más íntimas y de sus anécdotas profesionales a la cabeza del exitoso show de televisión, Yuri comparte enseñanzas claves y específicas que harán valorar a los lectores su propio proceso.



Esta vivencia marcó un antes y un después en la vida de Yuri, quien se prometió a sí misma que llevaría un mensaje al mundo de la gran virtud que es vivir el proceso en aceptación, cualquiera que sea, siempre y cuando nos transforme para bien y nos lleve a un salto cuántico en nuestras vidas.



Se necesita decisión, valentía y fe para entender por qué nos suceden las cosas y cómo convertir el momento más oscuro en el más brillante. Yuri sufrió el abandono por la enfermedad de su madre y llegó a conocer a su padre siendo una adulta.



“Escribí ‘La virtud del proceso’ porque quiero ayudar a otras personas a entender el propósito del porqué nos pasan las cosas. Porque cada piedra marca el camino hacia la victoria. Para mí, el diagnóstico de cáncer fue una bendición”, dijo Yurisan Cordero. “Tenemos que entender el significado de los retos, de cada lágrima y cada puerta cerrada. Porque cuando nos suceden, no nos damos cuenta que al final estas situaciones nos elevan a otro nivel. Están ahí́ para crecer”, puntualizó la autora.



Esta inspiradora historia lleva al lector a aprender a: ¿Qué hacer cuando todo parece estar en tu contra? ¿Cómo continuar avanzando ante esa cadena de obstáculos que parecen no tener final?



También, a aprender a fluir, reconocer y disfrutar el silencio como arma poderosa para triunfar y cómo dejar las adicciones mentales que no dejan avanzar.

Acerca de Yurisan Cordero: Es la ejecutiva de Primer Impacto en la cadena Univision. El programa es el #1 de News Magazine de la televisión hispana en Estados Unidos y televisado en más de 12 países. Ha estado en la industria de la televisión casi 30 años y ha sido nominada a tres premios Emmy nacionales. Comenzó́ como reportera de una estación local en Miami, Florida, y también fue reportera para una radio de noticias. En 1998 se incorporó a “Primer Impacto”. Fue la productora de campo a cargo de las transmisiones en vivo de los equipos de noticias y entretenimiento en Premio Lo Nuestro, Premio Juventud y Latin Grammy. En 2013, formó parte de la clase inaugural del Consejo de Liderazgo de Mujeres de Univision, tiene títulos certificados en Liderazgo de Smith College For Women, Nova Southeastern University y The Alchemy Leaders. Como sobreviviente de cáncer de mama, es defensora de la detección temprana y miembro del consejo asesor de la Fundación Nacional del Cáncer de Mama. Cristiana desde 2012, fundó una cuenta motivacional de Instagram llamada Highgrace. Yuri vive en Miami y tiene tres hijos. Mas información en: www.yuricordero.com